Под прицелом украинского дрона: раненый оккупант выстрелил себе в голову на поле боя
В сети обнародовали видео, на котором раненый российский оккупант, лежа на открытой местности под наблюдением украинских дронов, стреляет себе в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перед самострелом захватчик собирался почти минуту, чтобы "самоликвидироваться".
Бойцы отмечают: "За один день мы увидели три самострела. Это для нас абсолютный рекорд".
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+4 петро удеч #477971
показать весь комментарий19.10.2025 14:11 Ответить Ссылка
+3 Urs
показать весь комментарий19.10.2025 14:04 Ответить Ссылка
+2 Bel Amor #601081
показать весь комментарий19.10.2025 14:08 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий19.10.2025 14:04 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий19.10.2025 14:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bel Amor #601081
показать весь комментарий19.10.2025 14:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий19.10.2025 14:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий19.10.2025 14:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
петро удеч #477971
показать весь комментарий19.10.2025 14:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Urs
показать весь комментарий19.10.2025 14:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
петро удеч #477971
показать весь комментарий19.10.2025 14:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий19.10.2025 14:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
петро удеч #477971
показать весь комментарий19.10.2025 14:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий19.10.2025 14:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрист Правильный
показать весь комментарий19.10.2025 14:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pan Konotop #390804
показать весь комментарий19.10.2025 14:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий19.10.2025 14:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий19.10.2025 14:17 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий19.10.2025 14:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
stranger stranger
показать весь комментарий19.10.2025 14:19 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Urs
показать весь комментарий19.10.2025 14:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Юрист Правильный
показать весь комментарий19.10.2025 14:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
stathunt80 777
показать весь комментарий19.10.2025 14:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль