Под прицелом украинского дрона: раненый оккупант выстрелил себе в голову на поле боя

В сети обнародовали видео, на котором раненый российский оккупант, лежа на открытой местности под наблюдением украинских дронов, стреляет себе в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед самострелом захватчик собирался почти минуту, чтобы "самоликвидироваться".

Бойцы отмечают: "За один день мы увидели три самострела. Это для нас абсолютный рекорд".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

