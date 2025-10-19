РУС
Под прицелом украинского дрона: раненый оккупант выстрелил себе в голову на поле боя

В сети обнародовали видео, на котором раненый российский оккупант, лежа на открытой местности под наблюдением украинских дронов, стреляет себе в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед самострелом захватчик собирался почти минуту, чтобы "самоликвидироваться".

Бойцы отмечают: "За один день мы увидели три самострела. Это для нас абсолютный рекорд".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Ото романтика - приїхати на Україну і застрілитись. А в дома то не можна було зробити?
19.10.2025 14:11 Ответить
пагіп за іпатєчєства.
19.10.2025 14:04 Ответить
Міцний шолом
19.10.2025 14:08 Ответить
