Під прицілом українського дрона: поранений окупант вистрілив собі в голову на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднили відео, на якому поранений російський окупант, лежачи на відкритій місцевості під наглядом українських дронів, стріляє собі в голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед самострілом загарбник збирався майже хвилину, щоб "самоліквідуватися".

Бійці зазначають: "За один день ми побачили три самостріли. Це для нас абсолютний рекорд".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

