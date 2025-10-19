Під прицілом українського дрона: поранений окупант вистрілив собі в голову на полі бою. ВIДЕО 18+
У мережі оприлюднили відео, на якому поранений російський окупант, лежачи на відкритій місцевості під наглядом українських дронів, стріляє собі в голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед самострілом загарбник збирався майже хвилину, щоб "самоліквідуватися".
Бійці зазначають: "За один день ми побачили три самостріли. Це для нас абсолютний рекорд".
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
-Так! Я! Я доктор математичних наук!
-Тут росіянин помирає!
- Так і запишемо: -мінус один!