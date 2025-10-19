УКР
Під прицілом українського дрона: поранений окупант вистрілив собі в голову на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднили відео, на якому поранений російський окупант, лежачи на відкритій місцевості під наглядом українських дронів, стріляє собі в голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед самострілом загарбник збирався майже хвилину, щоб "самоліквідуватися".

Бійці зазначають: "За один день ми побачили три самостріли. Це для нас абсолютний рекорд".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: Скидом з дрона окупанту відірвало ноги в хащах: бойова робота 414-ї бригади Птахи Мадяра. ВIДЕО 18+

армія рф (19112) дрони (6084) Сили безпілотних систем (250) війна в Україні (6619)
Топ коментарі
+19
Ото романтика - приїхати на Україну і застрілитись. А в дома то не можна було зробити?
показати весь коментар
19.10.2025 14:11 Відповісти
+13
пагіп за іпатєчєства.
показати весь коментар
19.10.2025 14:04 Відповісти
+9
.не знаю...- калашмат акуратно поклав..(
показати весь коментар
19.10.2025 14:19 Відповісти
пагіп за іпатєчєства.
показати весь коментар
19.10.2025 14:04 Відповісти
Ага. Как гєрой подбив 100500 Байрактарав і танкав і зарив сваєй грудью вражеский дзот чьтоб спасти мільйон сваіх таваріщей
показати весь коментар
19.10.2025 14:18 Відповісти
Міцний шолом
показати весь коментар
19.10.2025 14:08 Відповісти
куля до шолома не дійшла - там жє сплашная кость.
показати весь коментар
19.10.2025 14:11 Відповісти
За путлєра. Може їм СМСки розсилати і просити стрілятися за плєшивого?
показати весь коментар
19.10.2025 14:08 Відповісти
Ото романтика - приїхати на Україну і застрілитись. А в дома то не можна було зробити?
показати весь коментар
19.10.2025 14:11 Відповісти
вдома на ружжо неможливо накопичити.
показати весь коментар
19.10.2025 14:13 Відповісти
Ну, хоч якийсь шнурок можна було б знайти...
показати весь коментар
19.10.2025 14:20 Відповісти
єта нє пагєройскі.
показати весь коментар
19.10.2025 14:22 Відповісти
дійсно, а про статус "хероя сво" я таки провтикав
показати весь коментар
19.10.2025 14:24 Відповісти
ну да, в школє парти гєроя нє будєт.
показати весь коментар
19.10.2025 14:38 Відповісти
Стєкламоя глотнул бы...
показати весь коментар
19.10.2025 17:26 Відповісти
Він випробував нашу психіку...
показати весь коментар
19.10.2025 14:25 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 14:14 Відповісти
Вирішив не чекати а підписати самому мирну угоду
показати весь коментар
19.10.2025 14:16 Відповісти
Кретино, спочатку треба стриляти у голову командира або сусіда, а потім собі. Шо за баранів народдує земля СРУська.
показати весь коментар
19.10.2025 14:17 Відповісти
Дивують люди які радіють, бачать щось веселе у тому що кацапи дегенерати ладні здохнути за бункерного нелюдя х7йла.... щось тут "веселого"? Якби воно командирів постріляло та в похід на х7йла пішло, а так на Засрашці з нього "героя" зроблять - "прімєр для другіх" й кацапо-дегенерати продувживатимуть лізти на війну. Це ніх7я не смішно, хоча й приємно бачити як кацап деметалірізувався.
показати весь коментар
19.10.2025 14:18 Відповісти
Пам"ятаю років з тридцять тому у Львові на вул.Кн.Ольги (колишня Боженка) трамвай переїхав чоловіка.Він біг поруч з трамваєм,хотів встигнути на зупинку і перебігти на другу сторону,зачепився за рельси...Трамвай зупинився,вийшла перелякана вожата,зібрались якісь люди,мовчки дивляться.А один підійшов до загиблого,задер йому штанину,почав мацати ногу і коментувати,мовляв теплий ще...Я до того,що завжди є якийсь відсоток людей,які не зовсім нормально реагують на смерть,до якої завжди треба відноситись з повагою...Наголошую,саме до смерті...Хто ці люди - маньяки,придурки,ідіоти - не знаю,але вони завжди є...
показати весь коментар
19.10.2025 16:47 Відповісти
ти що дурачок?
показати весь коментар
19.10.2025 20:30 Відповісти
.не знаю...- калашмат акуратно поклав..(
показати весь коментар
19.10.2025 14:19 Відповісти
патамушта казьонний - нада бєрєчь.
показати весь коментар
19.10.2025 14:21 Відповісти
Мене теж беруть смутні підозри, може їх вже навчили вистави робити з холостими...
показати весь коментар
19.10.2025 14:29 Відповісти
От москалота підла : навіть тут дурять операторів дронів. Якби він вистрілив собі в голову, її б замітно шарпнуло. А цей хитрож-й навіть не поворухув головою після пострілу. Автомат акуратно поклав поряд. Лох- оператор дрона- треба добивати, що й роблять досвідчені мисливці за скальпами.
показати весь коментар
19.10.2025 16:14 Відповісти
Мабуть він був проти передачі Запорізької області в обмін на Донецьку
показати весь коментар
19.10.2025 14:28 Відповісти
-Тут є доктор?
-Так! Я! Я доктор математичних наук!
-Тут росіянин помирає!
- Так і запишемо: -мінус один!
показати весь коментар
19.10.2025 14:49 Відповісти
Видимо пытался мозги найти , не там искал, у кацапов мозги в жопе...
показати весь коментар
19.10.2025 14:50 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 14:53 Відповісти
Які ж вони ї..бонуті.
показати весь коментар
19.10.2025 14:55 Відповісти
оторванные ножки-как-то сексуальнее
показати весь коментар
19.10.2025 15:07 Відповісти
Пуля попала Штирлицу в голову. "Разрывная", - подумал Штирлиц, пораскинув мозгами.
показати весь коментар
19.10.2025 15:09 Відповісти
ст. 436-2 ККУ.
показати весь коментар
19.10.2025 16:10 Відповісти
- Какая геройская смерть! - Сказал бы Наполеон... Но мы то простые граждане Украины и нам не ведомы такие порывы...
показати весь коментар
19.10.2025 16:11 Відповісти
Все это понты для приезжих. пулю цапорылый пустил вскользь щеке, как у Трампа понты с ухом. Да и руки, после "самоубиения" функционировали как у живого, особенно правая рука , так искусно освободилась из-под тяжести автомата...
показати весь коментар
19.10.2025 16:25 Відповісти
Не попал... Да и стрельнул в рудимент...
показати весь коментар
19.10.2025 17:28 Відповісти
А мог бы просто как завещал самородок Шукшин оттяпать топором два пальца, беспалый, зато ещё бы лет двадцать синячил с корешами.
показати весь коментар
19.10.2025 18:17 Відповісти
Цікаво, а у них ще є ота телепередача "А вам слабо?"...?
показати весь коментар
19.10.2025 19:12 Відповісти
Прикро таке казати, але це симуляція. Постріли було зроблено перед макітрою. Не розумію, як на цю виставу, можна було повестись.
показати весь коментар
19.10.2025 19:32 Відповісти
Ну ну, яка нах імітація він приставив ствол до горла і вистрілив, шанси вижити після того, майже 0. І навіть якщо уявити, що воно симульвало, то навіть із такими травмами без допомоги воно стече кров'ю за лічені хвилини.
показати весь коментар
19.10.2025 20:55 Відповісти
 
 