Мінус укриття, автівки та десять окупантів: робота дронарів "Ivan Franko Group". ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" знищили десяток одиниць техніки та особовий склад військових РФ.

Українські дронарі уразили безпілотниками вороже укриття, квадроцикл, десять окупантів, п’ять автівок та чотири мотоцикли, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під відео бійці коментують: "Життя - це математика. Ти завтикав - і тебе помножили на нуль".

Кадри бойової роботи бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Вільна охота"...
Але ціль повинна бути жирніша - до моменту розрядки батареї....
