РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5404 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
799 1

"Малиновая" девятка оккупантов разлетелась на куски - 5 захватчиков ликвидированы. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников "SIGNUM" уничтожили технику оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны поразили мотоцикл с водителем, пикап, легковушку ВАЗ и группу из трех оккупантов.

Также удар получила "малиновая" девятка - авто разбито вдребезги.

Результаты боевой работы бойцы обнародовали в своем информационном телеграм-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что дроны бригады SIGNUM уничтожили пять укрытий оккупантов.

Смотрите также: Не успел убежать - тело вспыхнуло и улетело вместе с каской: боевая работа "Птиц Мадьяра". ВИДЕО 18+

Автор: 

авто (4264) армия РФ (21008) уничтожение (8226) Донецкая область (11056) мотоцикл (107) ВСУ (7032) дроны (5169) Силы беспилотных систем (254) Краматорский район (784) Лиман (115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Номери серії ВВ - Луганщина ...
показать весь комментарий
23.10.2025 00:15 Ответить
 
 