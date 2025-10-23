799 1
"Малиновая" девятка оккупантов разлетелась на куски - 5 захватчиков ликвидированы. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников "SIGNUM" уничтожили технику оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны поразили мотоцикл с водителем, пикап, легковушку ВАЗ и группу из трех оккупантов.
Также удар получила "малиновая" девятка - авто разбито вдребезги.
Результаты боевой работы бойцы обнародовали в своем информационном телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что дроны бригады SIGNUM уничтожили пять укрытий оккупантов.
