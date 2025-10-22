942 2
"Малінова" дев’ятка окупантів розлетілася на друзки - 5 загарбників ліквідовані. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" знищили техніку окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони уразили мотоцикл із водієм, пікап, легковик ВАЗ та групу з трьох окупантів.
Також удару зазнала "малінова" дев'ятка - авто розбите на друзки.
Результати бойової роботи бійці оприлюднили у своєму інформаційному телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що дрони бригади SIGNUM знищили п’ять укриттів окупантів.
NNN
Степан Лукашёв
