"Малінова" дев’ятка окупантів розлетілася на друзки - 5 загарбників ліквідовані. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" знищили техніку окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони уразили мотоцикл із водієм, пікап, легковик ВАЗ та групу з трьох окупантів.

Також удару зазнала "малінова" дев'ятка  - авто розбите на друзки.

Результати бойової роботи бійці оприлюднили у своєму інформаційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що дрони бригади SIGNUM знищили п’ять укриттів окупантів.

Дивіться також: Не встиг втекти - тіло спалахнуло та відлетіло разом із каскою: бойова робота "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Номери серії ВВ - Луганщина ...
23.10.2025 00:15 Відповісти
Заспокійливе на ніч.
23.10.2025 01:22 Відповісти
 
 