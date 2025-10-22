Не встиг втекти - тіло спалахнуло та відлетіло разом із каскою: бойова робота "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта біля зруйнованого ворожого "будинку-укриття".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, побачивши український дрон загарбник намагався втекти. Перше влучання його дезорієнтувало, друге - стало фатальним: каска злетіла з голови, а тіло відкинуло на кілька метрів убік.

Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі підрозділу.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Раніше повідомлялося, що бійці "Птахів Мадяра" дроном підсмажили окупантові череп та відірвали ноги.

