Не встиг втекти - тіло спалахнуло та відлетіло разом із каскою: бойова робота "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта біля зруйнованого ворожого "будинку-укриття".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, побачивши український дрон загарбник намагався втекти. Перше влучання його дезорієнтувало, друге - стало фатальним: каска злетіла з голови, а тіло відкинуло на кілька метрів убік.

Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі підрозділу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Раніше повідомлялося, що бійці "Птахів Мадяра" дроном підсмажили окупантові череп та відірвали ноги.

Дивіться також: Дрони підрозділу "Фатум" знищили замасковані автівки, гаубиці, танки, ББМ. ВIДЕО

армія рф (19158) знищення (8550) дрони (6122) 414 Птахи Мадяра (78)
Злодія в Україні, карають, а не відпускають, як це роблять портновські зелупні! Беркутня і вагнерівці, можуть це підтвердити!
показати весь коментар
22.10.2025 22:40 Відповісти
 
 