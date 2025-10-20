806 8
Дрон "Птахів Мадяра" підсмажив окупантові череп та відірвав ноги. ВIДЕО 18+
Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє загарбників сховалися в протитанковому рові та були ліквідовані.
На оприлюднених кадрах видно, що після чотирьох скидів з українських дронів від одного загарбника залишився лише обпалений череп, іншому - відірвало ноги.
Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YU ST
показати весь коментар20.10.2025 23:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар20.10.2025 23:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alessandro Moretti
показати весь коментар21.10.2025 00:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
liwimta
показати весь коментар21.10.2025 00:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар21.10.2025 00:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
liwimta
показати весь коментар21.10.2025 00:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар21.10.2025 00:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Boris Kravchenko
показати весь коментар21.10.2025 00:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль