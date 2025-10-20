Дрон "Птахів Мадяра" підсмажив окупантові череп та відірвав ноги. ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє загарбників сховалися в протитанковому рові та були ліквідовані.

На оприлюднених кадрах видно, що після чотирьох скидів з українських дронів від одного загарбника залишився лише обпалений череп, іншому - відірвало ноги.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

