Дрон "Птахів Мадяра" підсмажив окупантові череп та відірвав ноги. ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє загарбників сховалися в протитанковому рові та були ліквідовані.

На оприлюднених кадрах видно, що після чотирьох скидів з українських дронів від одного загарбника залишився лише обпалений череп, іншому - відірвало ноги.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Нога русскава салдата.
20.10.2025 23:53 Відповісти
Дуже правильні дії! Дякуємо за красиву роботу!
20.10.2025 23:59 Відповісти
Очень сильно загорел. Возможно будет рак кожи 😁
21.10.2025 00:08 Відповісти
21.10.2025 00:12 Відповісти
"до рака доживають не всі" (С) )
21.10.2025 00:14 Відповісти
Вчора було. Цензор павторіть?
21.10.2025 00:11 Відповісти
Навіть вагаюсь визначити, кому з них більше поталанило.
21.10.2025 00:13 Відповісти
По-моему, это был Фантомас.
21.10.2025 00:40 Відповісти
 
 