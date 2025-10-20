РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3998 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
820 8

Дрон "Птахів Мадяра" поджарил оккупанту череп и оторвал ноги. ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое захватчиков спрятались в противотанковом рву и были ликвидированы.

На обнародованных кадрах видно, что после четырех сбросов из украинских дронов от одного захватчика остался только обожженный череп, другому - оторвало ноги.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Ударные дроны 214-й ОШБ ликвидировали девять штурмовиков РФ - никто не убежал. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20962) уничтожение (8203) дроны (5147) 414 Птахи Мадяра (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нога русскава салдата.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:53 Ответить
Дуже правильні дії! Дякуємо за красиву роботу!
показать весь комментарий
20.10.2025 23:59 Ответить
Очень сильно загорел. Возможно будет рак кожи 😁
показать весь комментарий
21.10.2025 00:08 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 00:12 Ответить
"до рака доживають не всі" (С) )
показать весь комментарий
21.10.2025 00:14 Ответить
Вчора було. Цензор павторіть?
показать весь комментарий
21.10.2025 00:11 Ответить
Навіть вагаюсь визначити, кому з них більше поталанило.
показать весь комментарий
21.10.2025 00:13 Ответить
По-моему, это был Фантомас.
показать весь комментарий
21.10.2025 00:40 Ответить
 
 