Дрон "Птахів Мадяра" поджарил оккупанту череп и оторвал ноги. ВИДЕО 18+
Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое захватчиков спрятались в противотанковом рву и были ликвидированы.
На обнародованных кадрах видно, что после четырех сбросов из украинских дронов от одного захватчика остался только обожженный череп, другому - оторвало ноги.
Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
