Дрон "Птахів Мадяра" поджарил оккупанту череп и оторвал ноги. ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое захватчиков спрятались в противотанковом рву и были ликвидированы.

На обнародованных кадрах видно, что после четырех сбросов из украинских дронов от одного захватчика остался только обожженный череп, другому - оторвало ноги.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

