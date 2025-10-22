УКР
Дрони підрозділу "Фатум" знищили замасковані автівки, гаубиці, танки, ББМ. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Фатум" Третього армійського корпусу знищують ворожу техніку на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили замасковані позиції окупантів і уразили:

  • 2 автівки,

  • 3 гаубиці,

  • 3 танки,

  • одну бойову броньовану машину.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили в офіційному Telegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що бійці підрозділу "Фатум" дронами вразили два танки-сараї окупантів.

Дивіться також: Ударний дрон "підсмажив" автівку разом з окупантами. ВIДЕО

авто (6413) армія рф (19158) танк (2135) знищення (8550) техніка (1975) дрони (6122) ББМ (31) Третій армійський корпус (34)
І знову ІІІ АК - щось є інше тута??? Типу "Мадяра" або К-2?
показати весь коментар
22.10.2025 21:39 Відповісти
добре, дуже добре хлопці працюють!
показати весь коментар
22.10.2025 21:48 Відповісти
 
 