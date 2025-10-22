Дрони підрозділу "Фатум" знищили замасковані автівки, гаубиці, танки, ББМ. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Фатум" Третього армійського корпусу знищують ворожу техніку на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили замасковані позиції окупантів і уразили:
-
2 автівки,
-
3 гаубиці,
-
3 танки,
-
одну бойову броньовану машину.
Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили в офіційному Telegram-каналі.
Раніше повідомлялося, що бійці підрозділу "Фатум" дронами вразили два танки-сараї окупантів.
