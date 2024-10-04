УКР
Бійці підрозділу "Фатум" дронами вразили два танки-сараї окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Фатум" 3-ї окремої штурмової бригади дронами вразили два російськи танки-сараї, один з яких був з тралом. Також була вражена БМП окупантів.

Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Штурмовики знищили замасковану гаубицю, МТЛБ, вантажівку і ворожу піхоту на Харківщині. ВIДЕО

дрони (5293) 3 Окрема штурмова бригада (487)
згорів сарай гори і хата
04.10.2024 09:52 Відповісти
 
 