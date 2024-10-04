Бійці підрозділу "Фатум" дронами вразили два танки-сараї окупантів. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Фатум" 3-ї окремої штурмової бригади дронами вразили два російськи танки-сараї, один з яких був з тралом. Також була вражена БМП окупантів.
Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
