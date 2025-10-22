Дроны подразделения "Фатум" уничтожили замаскированные автомобили, гаубицы, танки, ББМ. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Фатум" Третьего армейского корпуса уничтожают вражескую технику на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили замаскированные позиции оккупантов и поразили:
2 машины,
3 гаубицы,
3 танка,
одну боевую бронированную машину.
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в официальном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что бойцы подразделения "Фатум" дронами поразили два танка-сарая оккупантов.
