РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
495 2

Дроны подразделения "Фатум" уничтожили замаскированные автомобили, гаубицы, танки, ББМ. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Фатум" Третьего армейского корпуса уничтожают вражескую технику на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили замаскированные позиции оккупантов и поразили:

  • 2 машины,

  • 3 гаубицы,

  • 3 танка,

  • одну боевую бронированную машину.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в официальном Telegram-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения "Фатум" дронами поразили два танка-сарая оккупантов.

Смотрите также: Ударный дрон "поджарил" машину вместе с оккупантами. ВИДЕО

Автор: 

авто (4264) армия РФ (20997) танк (2321) уничтожение (8226) техника (1850) дроны (5169) ББМ (31) Третий армейский корпус (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І знову ІІІ АК - щось є інше тута??? Типу "Мадяра" або К-2?
показать весь комментарий
22.10.2025 21:39 Ответить
добре, дуже добре хлопці працюють!
показать весь комментарий
22.10.2025 21:48 Ответить
 
 