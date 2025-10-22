1 030 1
Не успел убежать - тело вспыхнуло и отлетело вместе с каской: боевая работа "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+
Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта возле разрушенного вражеского "дома-укрытия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, увидев украинский дрон захватчик пытался убежать. Первое попадание его дезориентировало, второе - стало роковым: каска слетела с головы, а тело отбросило на несколько метров в сторону.
Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале подразделения.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Ранее сообщалось, что бойцы "Птахів Мадяра" дроном поджарили оккупанту череп и оторвали ноги.
