Не успел убежать - тело вспыхнуло и отлетело вместе с каской: боевая работа "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта возле разрушенного вражеского "дома-укрытия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, увидев украинский дрон захватчик пытался убежать. Первое попадание его дезориентировало, второе - стало роковым: каска слетела с головы, а тело отбросило на несколько метров в сторону.

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале подразделения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Ранее сообщалось, что бойцы "Птахів Мадяра" дроном поджарили оккупанту череп и оторвали ноги.

Смотрите также: Дроны подразделения "Фатум" уничтожили замаскированные машины, гаубицы, танки, ББМ. ВИДЕО