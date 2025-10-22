РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8905 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 030 1

Не успел убежать - тело вспыхнуло и отлетело вместе с каской: боевая работа "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта возле разрушенного вражеского "дома-укрытия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, увидев украинский дрон захватчик пытался убежать. Первое попадание его дезориентировало, второе - стало роковым: каска слетела с головы, а тело отбросило на несколько метров в сторону.

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале подразделения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Ранее сообщалось, что бойцы "Птахів Мадяра" дроном поджарили оккупанту череп и оторвали ноги.

Смотрите также: Дроны подразделения "Фатум" уничтожили замаскированные машины, гаубицы, танки, ББМ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20997) уничтожение (8226) дроны (5169) 414 Птахи Мадяра (78)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злодія в Україні, карають, а не відпускають, як це роблять портновські зелупні! Беркутня і вагнерівці, можуть це підтвердити!
показать весь комментарий
22.10.2025 22:40 Ответить
 
 