Підвали, бліндажі, штаб: дрони SIGNUM знищили п’ять укриттів окупантів. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" уразили ворожі укриття на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони знищили п’ять бліндажів окупантів, серед яких - укриття пілотів БпЛА, бліндаж мінометників, підвали та командні сховища.
Відео своєї роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.
