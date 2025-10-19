УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
810 3

Підвали, бліндажі, штаб: дрони SIGNUM знищили п’ять укриттів окупантів. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників "SIGNUM" уразили ворожі укриття на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони знищили п’ять бліндажів окупантів, серед яких - укриття пілотів БпЛА, бліндаж мінометників, підвали та командні сховища.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відео своєї роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

Дивіться також: Скидом з дрона окупанту відірвало ноги в хащах: бойова робота 414-ї бригади Птахи Мадяра. ВIДЕО 18+

армія рф (19112) безпілотник (5059) знищення (8517) Донецька область (9858) Сили безпілотних систем (250) Краматорський район (786) Лиман (113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще пару тижднів осені пройде - все буде видно як на долоні....
показати весь коментар
19.10.2025 12:55 Відповісти
ювелірка !!! 👍
показати весь коментар
19.10.2025 13:31 Відповісти
 
 