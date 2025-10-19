РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
442 3

Подвалы, блиндажи, штаб: дроны SIGNUM уничтожили пять укрытий оккупантов. ВIДЕО

Операторы ударных беспилотников SIGNUM поразили вражеские укрытия на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны уничтожили пять блиндажей оккупантов, среди которых - укрытие пилотов БпЛА, блиндаж минометчиков, подвалы и командные хранилища.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Видео своей работы бойцы обнародовали в официальном телеграмм-канале.

Смотрите также: Сбрасыванием с дрона оккупанту оторвало ноги в зарослях: боевая работа 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20951) беспилотник (4432) уничтожение (8193) Донецкая область (11026) Силы беспилотных систем (244) Краматорский район (776) Лиман (113)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще пару тижднів осені пройде - все буде видно як на долоні....
показать весь комментарий
19.10.2025 12:55 Ответить
ювелірка !!! 👍
показать весь комментарий
19.10.2025 13:31 Ответить
 
 