Подвалы, блиндажи, штаб: дроны SIGNUM уничтожили пять укрытий оккупантов. ВIДЕО
Операторы ударных беспилотников SIGNUM поразили вражеские укрытия на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны уничтожили пять блиндажей оккупантов, среди которых - укрытие пилотов БпЛА, блиндаж минометчиков, подвалы и командные хранилища.
Видео своей работы бойцы обнародовали в официальном телеграмм-канале.
