В Херсонской области дронами "Lasar’s Group" уничтожена российская реактивная система БМ-30 "Смерч" на расстоянии 50 км. ВИДЕО

Подразделение ударных дронов и аэроразведки "Lasar's Group" в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" успешно уничтожило российскую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч".

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен на дальности почти полсотни километров от линии фронта. Точная работа операторов дронов позволила ликвидировать ценную единицу вражеской техники, которая использовалась для обстрелов украинских позиций и прифронтовых населенных пунктов.

