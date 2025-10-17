РУС
2 161 5

В Херсонской области дронами "Lasar’s Group" уничтожена российская реактивная система БМ-30 "Смерч" на расстоянии 50 км. ВИДЕО

Подразделение ударных дронов и аэроразведки "Lasar's Group" в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" успешно уничтожило российскую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч".

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен на дальности почти полсотни километров от линии фронта. Точная работа операторов дронов позволила ликвидировать ценную единицу вражеской техники, которая использовалась для обстрелов украинских позиций и прифронтовых населенных пунктов.

Автор: 

уничтожение (8182) РСЗО (220) Херсонская область (5306)
"Довгі руки" хлопці мають!!!
17.10.2025 14:46 Ответить
Якщо скидами на 50 км від ЛБЗ працювали, це вже серйозно.
17.10.2025 14:47 Ответить
гарна робота...
17.10.2025 15:00 Ответить
Впечатляет, 50 км это больше чем протяженность Киева, но если такие удары не частые, это не создаст им больших проблем в тылу, просто плюс к общим потерям. А еще слышал у нас есть аналог российского ланцета, вот только видео с поражениями как у орков, коих было много (не знаю как сейчас), почему то с нашей стороны мало, или не наткнулся где их выкладывают.
17.10.2025 15:05 Ответить
Файно так палає. Мабуть не весь бк випуляв.
17.10.2025 15:24 Ответить
 
 