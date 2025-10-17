В Херсонской области дронами "Lasar’s Group" уничтожена российская реактивная система БМ-30 "Смерч" на расстоянии 50 км. ВИДЕО
Подразделение ударных дронов и аэроразведки "Lasar's Group" в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" успешно уничтожило российскую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч".
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен на дальности почти полсотни километров от линии фронта. Точная работа операторов дронов позволила ликвидировать ценную единицу вражеской техники, которая использовалась для обстрелов украинских позиций и прифронтовых населенных пунктов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий17.10.2025 14:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий17.10.2025 14:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий17.10.2025 15:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег #590959
показать весь комментарий17.10.2025 15:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий17.10.2025 15:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль