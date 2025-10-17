Оккупант докладывает об успешной боевой работе украинских воинов и потерях своего подразделения: "П#зда всем! Всех разъ#бало нах#й!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает ликвидированную группу мотоштурмовиков армии РФ на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть тела по меньшей мере четырех захватчиков. Уцелевший россиянин жалуется на активную боевую работу украинских воинов и отсутствие возможности для движения вперед.
Внимание! Ненормативная лексика!
Прадвіжєніє орків на ділі!!
Лаконічно вийшло