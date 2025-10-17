РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9416 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
4 593 13

Оккупант докладывает об успешной боевой работе украинских воинов и потерях своего подразделения: "П#зда всем! Всех разъ#бало нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает ликвидированную группу мотоштурмовиков армии РФ на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть тела по меньшей мере четырех захватчиков. Уцелевший россиянин жалуется на активную боевую работу украинских воинов и отсутствие возможности для движения вперед.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разбросанные тела мертвых захватчиков: украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов на Добропольском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20938) Сумская область (3779) уничтожение (8182)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
А ти якого *** там круги нарізаєш? - застрелься на радостях! - ділов то
показать весь комментарий
17.10.2025 11:51 Ответить
+13
Гарно роз'ї...ало! Бажаю, щоб так кожного дня по сотні разів! Позитивне відео! 👍
показать весь комментарий
17.10.2025 11:52 Ответить
+8
"Ночные волки", однако!
показать весь комментарий
17.10.2025 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти якого *** там круги нарізаєш? - застрелься на радостях! - ділов то
показать весь комментарий
17.10.2025 11:51 Ответить
Гарно роз'ї...ало! Бажаю, щоб так кожного дня по сотні разів! Позитивне відео! 👍
показать весь комментарий
17.10.2025 11:52 Ответить
"Ночные волки", однако!
показать весь комментарий
17.10.2025 11:52 Ответить
Прикопуй ********** своїх орків в канаві!
Прадвіжєніє орків на ділі!!
показать весь комментарий
17.10.2025 11:52 Ответить
Наїлися борщику і сплять.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:53 Ответить
Нажаль, ще не всіх. Антураж майже нацистів ІІ Світової. Не вистачає лише блях на шиїях та колясок до мотоциклів
показать весь комментарий
17.10.2025 11:54 Ответить
Дивлюсь як на вогонь, воду... Красівоє
показать весь комментарий
17.10.2025 11:56 Ответить
"Доклад закончіл"
Лаконічно вийшло
показать весь комментарий
17.10.2025 11:58 Ответить
А яка ж двіжуха було...
показать весь комментарий
17.10.2025 11:59 Ответить
Повезло нелюдю х7йлу з кацапами - рабами дегенератами. Їх(кацапів) розйо#ують у промислових масштабах ЗСУ а вони(кацапи) дегенерати продовжують вірити пропоганді у "нєпабідімасть рюсскага" й "можливість заробити" та підписують контракти й досі на війну. Таких дегенератів як кацапи-раби нелюдя х7йла світ ще небачив.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:04 Ответить
Украинское ГАИ предупреждает..
показать весь комментарий
17.10.2025 12:13 Ответить
Повертайся в кацапію і проходь хоть мимо хоть не мимо......
показать весь комментарий
17.10.2025 12:24 Ответить
Сво йде строго по-плану.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:50 Ответить
 
 