Украинский дрон разнес кабину российской РСЗО "Град", экипаж ликвидирован. ВИДЕО

Оператор беспилотника полка специального боевого состава "Nemesis" 33 минуты преследовал вражескую реактивную систему залпового огня "Град" на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон точным ударом по кабине с экипажем уничтожил РСЗО вместе с личным составом противника.

"Работа РСЗО лимитируется 5-7 минутами, но на этот раз аэроразведка вовремя обнаружила технику, а бомбер оказался быстрее врага", - говорят бойцы.

