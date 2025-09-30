Оккупант снимает взрыв российской РСЗО "Град": "П#зда! БМку въ#бало! Ложись! Осколки летят нах#й!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись взрыва российской РСЗО БМ-21 "Град", позиция которой была обустроена в перелеске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение реактивной установки снял один из оккупантов, который находился неподалеку.
"У российских оккупантов минус один РСЗО "Град". Кадры объективного контроля уничтожения техники и эпического взрыва от противника", - пишет в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
