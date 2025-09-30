РУС
2 136 2

Оккупант снимает взрыв российской РСЗО "Град": "П#зда! БМку въ#бало! Ложись! Осколки летят нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись взрыва российской РСЗО БМ-21 "Град", позиция которой была обустроена в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение реактивной установки снял один из оккупантов, который находился неподалеку.

"У российских оккупантов минус один РСЗО "Град". Кадры объективного контроля уничтожения техники и эпического взрыва от противника", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (20716) уничтожение (8016) РСЗО (218)
шо прямо на член осколки
30.09.2025 12:47 Ответить
П#зда БМку въ#бала...
30.09.2025 12:56 Ответить
 
 