Оккупант снимает взрыв российской РСЗО "Град": "П#зда! БМку въ#бало! Ложись! Осколки летят нах#й!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись взрыва российской РСЗО БМ-21 "Град", позиция которой была обустроена в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение реактивной установки снял один из оккупантов, который находился неподалеку.

"У российских оккупантов минус один РСЗО "Град". Кадры объективного контроля уничтожения техники и эпического взрыва от противника", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

