Окупант фільмує вибух російської РСЗВ "Град": "П#зда! БМку въ#бало! Ложись! Осколки летят нах#й!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис вибуху російської РСЗВ БМ-21 "Град", позиція якої була облаштована у переліску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення реактивної установки зафільмував один із окупантів, який перебував неподалік.
"У російських окупантів мінус один РСЗВ "Град". Кадри об'єктивного контролю знищення техніки та епічного вибуху від противника", - пише у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
