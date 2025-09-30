УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12793 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
4 242 5

Окупант фільмує вибух російської РСЗВ "Град": "П#зда! БМку въ#бало! Ложись! Осколки летят нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис вибуху російської РСЗВ БМ-21 "Град", позиція якої була облаштована у переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення реактивної установки зафільмував один із окупантів, який перебував неподалік.

"У російських окупантів мінус один РСЗВ "Град". Кадри об'єктивного контролю знищення техніки та епічного вибуху від противника", - пише у коментарі автор публікації.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці нищать логістику ворога: мінус РСЗВ, РЕБ і переправа. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18870) знищення (8346) РСЗВ (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо прямо на член осколки
показати весь коментар
30.09.2025 12:47 Відповісти
П#зда БМку въ#бала...
показати весь коментар
30.09.2025 12:56 Відповісти
А засрано як посадці... Гірші за свиней.
показати весь коментар
30.09.2025 13:33 Відповісти
Болотяні чорти,які бігають тільки на двох копитах,на відміну від свиней...
показати весь коментар
30.09.2025 13:52 Відповісти
По этому видео можно определить местоположение, дислокацию этих орков, и по ним можно было запустить несколько "дронов счастья".. )
показати весь коментар
30.09.2025 14:19 Відповісти
 
 