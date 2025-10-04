Український дрон розніс кабіну російського РСЗВ "Град", екіпаж ліквідовано. ВIДЕО

Оператор безпілотника полку спеціального бойового складу "Nemesis" 33 хвилини переслідував ворожу реактивну систему залпового вогню "Град" на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон точним ударом по кабіні з екіпажем знищив РСЗВ разом з особовим складом противника.

"Робота РСЗВ лімітується 5–7 хвилинами, але цього разу аеророзвідка вчасно виявила техніку, а бомбер виявився швидшим за ворога", — кажуть бійці.

