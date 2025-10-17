УКР
На Херсонщині дронами "Lasar’s Group" знищено російську реактивну систему БМ-30 "Смерч" на відстані 50 км. ВIДЕО

Підрозділ ударних дронів та аеророзвідки "Lasar’s Group" в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" успішно знищив російську реактивну систему залпового вогню БМ-30 "Смерч".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар було завдано на дальності майже півсотні кілометрів від лінії фронту. Точна робота операторів дронів дозволила ліквідувати цінну одиницю ворожої техніки, яка використовувалася для обстрілів українських позицій і прифронтових населених пунктів.

"Довгі руки" хлопці мають!!!
17.10.2025 14:46 Відповісти
Якщо скидами на 50 км від ЛБЗ працювали, це вже серйозно.
17.10.2025 14:47 Відповісти
гарна робота...
17.10.2025 15:00 Відповісти
Впечатляет, 50 км это больше чем протяженность Киева, но если такие удары не частые, это не создаст им больших проблем в тылу, просто плюс к общим потерям. А еще слышал у нас есть аналог российского ланцета, вот только видео с поражениями как у орков, коих было много (не знаю как сейчас), почему то с нашей стороны мало, или не наткнулся где их выкладывают.
17.10.2025 15:05 Відповісти
Файно так палає. Мабуть не весь бк випуляв.
17.10.2025 15:24 Відповісти
 
 