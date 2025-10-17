На Херсонщині дронами "Lasar’s Group" знищено російську реактивну систему БМ-30 "Смерч" на відстані 50 км. ВIДЕО

Підрозділ ударних дронів та аеророзвідки "Lasar’s Group" в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" успішно знищив російську реактивну систему залпового вогню БМ-30 "Смерч".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар було завдано на дальності майже півсотні кілометрів від лінії фронту. Точна робота операторів дронів дозволила ліквідувати цінну одиницю ворожої техніки, яка використовувалася для обстрілів українських позицій і прифронтових населених пунктів.

