УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
4 798 13

Окупант доповідає про успішну бойову роботу українських воїнів та втрати свого підрозділу: "П#зда всем! Всех разъ#бало нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує ліквідовану групу мотоштурмовиків армії РФ на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти тіла щонайменше чотирьох загарбників. Уцілілий росіянин скаржиться активну бойову роботу українських воїнів і відсутність можливості для руху уперед.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розкидані тіла мертвих загарбників: українські бійці ліквідували 30 окупантів на Добропільському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19098) Сумська область (4344) знищення (8504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
А ти якого *** там круги нарізаєш? - застрелься на радостях! - ділов то
показати весь коментар
17.10.2025 11:51 Відповісти
+13
Гарно роз'ї...ало! Бажаю, щоб так кожного дня по сотні разів! Позитивне відео! 👍
показати весь коментар
17.10.2025 11:52 Відповісти
+8
"Ночные волки", однако!
показати весь коментар
17.10.2025 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти якого *** там круги нарізаєш? - застрелься на радостях! - ділов то
показати весь коментар
17.10.2025 11:51 Відповісти
Гарно роз'ї...ало! Бажаю, щоб так кожного дня по сотні разів! Позитивне відео! 👍
показати весь коментар
17.10.2025 11:52 Відповісти
"Ночные волки", однако!
показати весь коментар
17.10.2025 11:52 Відповісти
Прикопуй ********** своїх орків в канаві!
Прадвіжєніє орків на ділі!!
показати весь коментар
17.10.2025 11:52 Відповісти
Наїлися борщику і сплять.
показати весь коментар
17.10.2025 11:53 Відповісти
Нажаль, ще не всіх. Антураж майже нацистів ІІ Світової. Не вистачає лише блях на шиїях та колясок до мотоциклів
показати весь коментар
17.10.2025 11:54 Відповісти
Дивлюсь як на вогонь, воду... Красівоє
показати весь коментар
17.10.2025 11:56 Відповісти
"Доклад закончіл"
Лаконічно вийшло
показати весь коментар
17.10.2025 11:58 Відповісти
А яка ж двіжуха було...
показати весь коментар
17.10.2025 11:59 Відповісти
Повезло нелюдю х7йлу з кацапами - рабами дегенератами. Їх(кацапів) розйо#ують у промислових масштабах ЗСУ а вони(кацапи) дегенерати продовжують вірити пропоганді у "нєпабідімасть рюсскага" й "можливість заробити" та підписують контракти й досі на війну. Таких дегенератів як кацапи-раби нелюдя х7йла світ ще небачив.
показати весь коментар
17.10.2025 12:04 Відповісти
Украинское ГАИ предупреждает..
показати весь коментар
17.10.2025 12:13 Відповісти
Повертайся в кацапію і проходь хоть мимо хоть не мимо......
показати весь коментар
17.10.2025 12:24 Відповісти
Сво йде строго по-плану.
показати весь коментар
17.10.2025 12:50 Відповісти
 
 