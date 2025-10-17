Окупант доповідає про успішну бойову роботу українських воїнів та втрати свого підрозділу: "П#зда всем! Всех разъ#бало нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує ліквідовану групу мотоштурмовиків армії РФ на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти тіла щонайменше чотирьох загарбників. Уцілілий росіянин скаржиться активну бойову роботу українських воїнів і відсутність можливості для руху уперед.

Увага! Ненормативна лексика!

