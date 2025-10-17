Окупант доповідає про успішну бойову роботу українських воїнів та втрати свого підрозділу: "П#зда всем! Всех разъ#бало нах#й!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує ліквідовану групу мотоштурмовиків армії РФ на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти тіла щонайменше чотирьох загарбників. Уцілілий росіянин скаржиться активну бойову роботу українських воїнів і відсутність можливості для руху уперед.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+20 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.10.2025 11:51 Відповісти Посилання
+13 igor shmatko
показати весь коментар17.10.2025 11:52 Відповісти Посилання
+8 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар17.10.2025 11:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прадвіжєніє орків на ділі!!
Лаконічно вийшло