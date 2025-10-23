Бійці 5-ї ОШБр дронами знищили російський БМ-21 "Град" та дві гармати. ВIДЕО
Підрозділ 5-ї окремої штурмової бригади опублікував кадри успішної бойової роботи: ударними дронами було ліквідовано реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та дві артилерійські гармати противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на ураження РСЗВ знадобилося лише два дрони - операція була швидкою та точковою. Внаслідок удару ворожа система була виведена з ладу і більше не становить загрози для українських позицій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Нінка! Твово Ваньку убітого с фронта прівєзлі!
- Ой-ой! Щас аткрою!
- Нє нада, ми єго под двєрь подсунєм!