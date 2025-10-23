УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11262 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
1 234 2

Бійці 5-ї ОШБр дронами знищили російський БМ-21 "Град" та дві гармати. ВIДЕО

Підрозділ 5-ї окремої штурмової бригади опублікував кадри успішної бойової роботи: ударними дронами було ліквідовано реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та дві артилерійські гармати противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на ураження РСЗВ знадобилося лише два дрони - операція була швидкою та точковою. Внаслідок удару ворожа система була виведена з ладу і більше не становить загрози для українських позицій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон розніс кабіну російського РСЗВ "Град", екіпаж ліквідовано. ВIДЕО

Автор: 

РСЗВ (234) дрони (6140) 5 ОШБр (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так уже-б, "уточняли"... Бо на останніх кадрах не просто "гармата" (ніби-то), а САУ... А це - набагато "жирніша штука"...
показати весь коментар
23.10.2025 11:58 Відповісти
- Кто тама?

- Нінка! Твово Ваньку убітого с фронта прівєзлі!
- Ой-ой! Щас аткрою!
- Нє нада, ми єго под двєрь подсунєм!
показати весь коментар
23.10.2025 12:46 Відповісти
 
 