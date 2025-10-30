2 305 8
Бійці 63-ї ОМБр полонили окупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней". ВIДЕО
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України вистежили та взяли в полон російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели пілоти 3-го батальйону, які зазвичай виконують завдання з аеророзвідки та ударів дронами. Цього разу вони проявили не лише майстерність у небі, а й рішучість на землі.
"Бійці 63 бригади вистежили і полонили кацапа. Причому зробили це не піхотинці чи штурмовики, а пілоти. Справжні універсальні солдати", - пишуть бійці у коментарі.
