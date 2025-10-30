УКР
Бійці 63-ї ОМБр полонили окупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней". ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України вистежили та взяли в полон російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели пілоти 3-го батальйону, які зазвичай виконують завдання з аеророзвідки та ударів дронами. Цього разу вони проявили не лише майстерність у небі, а й рішучість на землі.

Дивіться: Троє українських воїнів полонили сімох російських окупантів поблизу села Вільне на Донеччині.

"Бійці 63 бригади вистежили і полонили кацапа. Причому зробили це не піхотинці чи штурмовики, а пілоти. Справжні універсальні солдати", - пишуть бійці у коментарі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хлопці, не їдьте сюди. Це не ваша війна": полонений окупант дає "рекомендацію" загарбникам.

армія рф (19261) полонені (2363) 63 ОМБр (134)
бреше
30.10.2025 13:01 Відповісти
Вони,suky,всі невинними овечками прикидаються.Як припече.
30.10.2025 13:03 Відповісти
Сіс жур....🤣🤣🤣
30.10.2025 13:06 Відповісти
Ніхто навіть з них не стріляв. Їм всім казали, що на учєнія їдуть, в ставропольській край...
30.10.2025 13:30 Відповісти
Дайте йому малясовки - всю правду розкаже... Детектор брехнi в сторiнцi нервово палить (самосад).
30.10.2025 13:32 Відповісти
не треба їм казати жити будеш, треба казати ми тебе сейчас абнулім кацап, нехай сере в штани, ато по гуманному все, з чортами так не треба
30.10.2025 13:43 Відповісти
Же не ман сіс жур...
30.10.2025 13:51 Відповісти
Видно в школу каtsап таки ходив: навчився читати і прочитав "12 стільців" Ільфа і Петрова. Й досі під впливом шедевру.
30.10.2025 14:13 Відповісти
 
 