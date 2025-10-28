УКР
1 318 2

П’ятеро окупантів здаються у полон бійцям 5-ї ОШБр. ВIДЕО

Підрозділи 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової бригади успішно провели штурмові дії на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході операції українські воїни ліквідували вороже укриття та захопили в полон п’ятьох російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові взяли у полон окупанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку. ВIДЕО

Кусать то хоціца
28.10.2025 10:45 Відповісти
Це новітня тактика наступу кацапів. Зайти гуртом, знайти якийсь підвал та чекати там зачістку від ЗСУ. Бо в українському полоні їм дуже комфортно. Тим часом срок контракту спливає і виходе він по обміну живий та при грошиках.
28.10.2025 12:00 Відповісти
 
 