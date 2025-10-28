1 318 2
П’ятеро окупантів здаються у полон бійцям 5-ї ОШБр. ВIДЕО
Підрозділи 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової бригади успішно провели штурмові дії на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході операції українські воїни ліквідували вороже укриття та захопили в полон п’ятьох російських окупантів.
