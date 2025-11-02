Оккупант рыщет среди тел соратников: кадры уничтоженных захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии сняли кадры на Покровском направлении, где оккупант вылезает из укрытия и рыщет среди тел погибших соратников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вокруг на дороге лежат разорванные тела российских солдат, а также видно несколько единиц техники, уничтоженной Силами обороны.
Видео обнародовали в соцсетях.
