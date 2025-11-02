РУС
Оккупант рыщет среди тел соратников: кадры уничтоженных захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии сняли кадры на Покровском направлении, где оккупант вылезает из укрытия и рыщет среди тел погибших соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вокруг на дороге лежат разорванные тела российских солдат, а также видно несколько единиц техники, уничтоженной Силами обороны.

Видео обнародовали в соцсетях.

,О! Вивчив нове слово
02.11.2025 10:52 Ответить
Шукає **********, пригожина або портнова??
02.11.2025 10:53 Ответить
Яких "побратимів"? Таких же підар..в,як і він сам, тільки тухлих.
02.11.2025 10:55 Ответить
І що, його залишили живим?
02.11.2025 11:08 Ответить
Автор з повагою до кацапів використовує слово "побратим"...
02.11.2025 11:37 Ответить
Ну нишпорить, той що? Буває. Може хоче почути, про що говорять мертві. А вони то говорять, і їх багато ...не переслухаєш...хоча одне й теж кожен каже.
02.11.2025 11:44 Ответить
 
 