Оккупант рыщет среди тел соратников: кадры уничтоженных захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии сняли кадры на Покровском направлении, где оккупант вылезает из укрытия и рыщет среди тел погибших соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вокруг на дороге лежат разорванные тела российских солдат, а также видно несколько единиц техники, уничтоженной Силами обороны.

Видео обнародовали в соцсетях.

