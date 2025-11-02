УКР
Окупант нишпорить серед тіл побратимів загарбників: кадри знищених військових РФ на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафільмували кадри на Покровському напрямку, де окупант вилазить з укриття та нишпорить серед тіл загиблих побратимів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, навколо на дорозі лежать розірвані тіла російських солдатів, а також видно кілька одиниць техніки, знищеної Силами оборони.

Відео оприлюднили у соцмережах.

,О! Вивчив нове слово
показати весь коментар
02.11.2025 10:52 Відповісти
Шукає **********, пригожина або портнова??
показати весь коментар
02.11.2025 10:53 Відповісти
Яких "побратимів"? Таких же підар..в,як і він сам, тільки тухлих.
показати весь коментар
02.11.2025 10:55 Відповісти
І що, його залишили живим?
показати весь коментар
02.11.2025 11:08 Відповісти
 
 