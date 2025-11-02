Окупант нишпорить серед тіл побратимів загарбників: кадри знищених військових РФ на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафільмували кадри на Покровському напрямку, де окупант вилазить з укриття та нишпорить серед тіл загиблих побратимів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, навколо на дорозі лежать розірвані тіла російських солдатів, а також видно кілька одиниць техніки, знищеної Силами оборони.
Відео оприлюднили у соцмережах.
