Пекельний жовтень для окупантів: 93-тя бригада знищила 39 одиниць техніки та десятки військових РФ. ВIДЕО
У мережі бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" опублікували відео своєї бойової роботи за жовтень на Південно-Західному Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах оператори дронів трощать техніку ворога на друзки та ліквідовують окупантів на Донеччині, де регулярно відбуваються штурмові спроби із залученням значної кількості важкої техніки.
Сили оборони знищили:
-
37 окупантів,
-
10 безпілотників,
-
9 бронемашин,
-
7 мотоциклів,
-
5 автівок,
-
3 боєкомплекти,
-
4 танки,
-
2 гармати,
-
2 укриття,
-
2 квадроцикли
Раніше також повідомлялося, що бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" нищать ворога: 8 005 ліквідованих окупантів за жовтень.
02.11.2025 11:11
