Бійці 18-ї Слов’янської бригади "Вій" ліквідували 32 військових РФ. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 18-ї Слов’янської бригади "Вій" ліквідовують окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили місця дислокації загарбників ударними безпілотниками.
Сили оборони також повідомляють, що було знищено 32 військових РФ, а 11 — поранено.
Відео оприлюднили бійці у соцмережах.
