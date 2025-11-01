УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Знищення вогневих позицій окупантів
522 2

Бійці 18-ї Слов’янської бригади "Вій" ліквідували 32 військових РФ. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 18-ї Слов’янської бригади "Вій" ліквідовують окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили місця дислокації загарбників ударними безпілотниками.

Сили оборони також повідомляють, що було знищено 32 військових РФ, а 11 — поранено.

Відео оприлюднили бійці у соцмережах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант прикинувся мертвим, але це не допомогло: оператори SIGNUM ліквідували ворога. ВIДЕО

армія рф (19280) знищення (8636) ЗСУ (8071) дрони (6249) Сили безпілотних систем (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опалювальний період для **********, почався з вогником!!!
показати весь коментар
01.11.2025 17:09 Відповісти
І це прекрасно. Дякуємо "Вію"!
показати весь коментар
01.11.2025 17:22 Відповісти
 
 