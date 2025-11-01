РУС
Бойцы 18-й Славянской бригады "Вий" ликвидировали 32 военных РФ. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 18-й Славянской бригады "Вий" ликвидируют оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили места дислокации захватчиков ударными беспилотниками.

Силы обороны также сообщают, что было уничтожено 32 военных РФ, а 11 — ранено.

Видео обнародовали бойцы в соцсетях.

