Бойцы 18-й Славянской бригады "Вий" ликвидировали 32 военных РФ. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 18-й Славянской бригады "Вий" ликвидируют оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили места дислокации захватчиков ударными беспилотниками.
Силы обороны также сообщают, что было уничтожено 32 военных РФ, а 11 — ранено.
Видео обнародовали бойцы в соцсетях.
Oleksandr Valovyi
Любо Неожиданнов
Николай Водяной
