РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7586 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 260 3

Оккупант притворился мертвым, но это не помогло: операторы SIGNUM ликвидировали врага. ВИДЕО

Операторы 53-й механизированной бригады "SIGNUM" уничтожили трех оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из военных РФ прятался за деревом и пытался убежать, но украинский БПЛА его догнал и ликвидировал.

Еще один захватчик притворился мертвым под деревом, однако тоже был уничтожен.

Видео своей работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что дроны SIGNUM уничтожили вражеское укрытие и 4 захватчиков: "Проветрили блиндаж от оккупантов".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия отразила 24 попытки штурма оккупантов за сутки: уничтожена бронетехника и склады. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21118) уничтожение (8312) Донецкая область (11148) дроны (5288) Силы беспилотных систем (272) Краматорский район (805) Лиман (123)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Став мертвішим мертвого
показать весь комментарий
01.11.2025 14:40 Ответить
Тварина... Опоссум мабуть...
показать весь комментарий
01.11.2025 15:49 Ответить
На зустріч з ківою та пригожиним, попав **********!!!
показать весь комментарий
01.11.2025 16:09 Ответить
 
 