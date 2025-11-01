Оккупант притворился мертвым, но это не помогло: операторы SIGNUM ликвидировали врага. ВИДЕО

Операторы 53-й механизированной бригады "SIGNUM" уничтожили трех оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из военных РФ прятался за деревом и пытался убежать, но украинский БПЛА его догнал и ликвидировал.

Еще один захватчик притворился мертвым под деревом, однако тоже был уничтожен.

Видео своей работы бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что дроны SIGNUM уничтожили вражеское укрытие и 4 захватчиков: "Проветрили блиндаж от оккупантов".

