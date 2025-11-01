Нацгвардия отразила 24 попытки штурма оккупантов за сутки: уничтожена бронетехника и склады. ВИДЕО
За прошедшие сутки по всей линии фронта бойцы Национальной гвардии отразили 24 попытки штурма оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны уничтожили:
- 4 единицы бронетехники
- 11 автомобилей
- 3 склада БК
- 2 комплекса РЭБ
На видео поражение вражеской техники операторами дронов Отдельного отряда беспилотных систем "Крила ОМЕГИ".
Также ранее сообщалось, что "Крила ОМЕГИ" нанесли удары дронами по 17 целям: сгорели БМП, автомобили и радиостанции противника.
