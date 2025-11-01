РУС
Нацгвардия отразила 24 попытки штурма оккупантов за сутки: уничтожена бронетехника и склады. ВИДЕО

За прошедшие сутки по всей линии фронта бойцы Национальной гвардии отразили 24 попытки штурма оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны уничтожили:

  • 4 единицы бронетехники
  • 11 автомобилей
  • 3 склада БК
  • 2 комплекса РЭБ

На видео поражение вражеской техники операторами дронов Отдельного отряда беспилотных систем "Крила ОМЕГИ".

Также ранее сообщалось, что "Крила ОМЕГИ" нанесли удары дронами по 17 целям: сгорели БМП, автомобили и радиостанции противника.

