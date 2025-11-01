УКР
Нацгвардія відбила 24 спроби штурму окупантів за добу: знищено бронетехніку та склади. ВIДЕО

За минулу добу по всій лінії фронту бійці Національної гвардії відбили 24 спроби штурму окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони знищили:

  • 4 одиниці бронетехніки
  • 11 автівок
  • 3 склади БК
  • 2 комплекси РЕБ

На відео ураження ворожої техніки операторами дронів Окремого загону безпілотних систем "Крила ОМЕГИ".

Також раніше повідомлялося, що "Крила ОМЕГИ" вдарили дронами по 17 цілях: згоріли БМП, автівки та радіостації противника.

