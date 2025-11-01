Нацгвардія відбила 24 спроби штурму окупантів за добу: знищено бронетехніку та склади. ВIДЕО
За минулу добу по всій лінії фронту бійці Національної гвардії відбили 24 спроби штурму окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони знищили:
- 4 одиниці бронетехніки
- 11 автівок
- 3 склади БК
- 2 комплекси РЕБ
На відео ураження ворожої техніки операторами дронів Окремого загону безпілотних систем "Крила ОМЕГИ".
Також раніше повідомлялося, що "Крила ОМЕГИ" вдарили дронами по 17 цілях: згоріли БМП, автівки та радіостації противника.
