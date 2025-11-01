1 215 11
Дронарі 110-го батальйону ефектно ліквідували окупанта: "Намагався втекти, але розірвало на шмаття". ВIДЕО
Оператори дронів 110-го батальйону безпілотних систем ліквідували окупанта, який намагався сховатися від українських Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовий РФ спробував утекти, однак український безпілотник наздогнав його та точним влучанням розірвав на шмаття.
Відео своєї роботи бійці показали у соцмережах.
Топ коментарі
+4 Luk Viktor
показати весь коментар01.11.2025 11:33 Відповісти Посилання
+3 Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар01.11.2025 11:30 Відповісти Посилання
+2 Любо Неожиданнов
показати весь коментар01.11.2025 11:30 Відповісти Посилання
