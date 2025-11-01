УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
1 215 11

Дронарі 110-го батальйону ефектно ліквідували окупанта: "Намагався втекти, але розірвало на шмаття". ВIДЕО

Оператори дронів 110-го батальйону безпілотних систем ліквідували окупанта, який намагався сховатися від українських Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовий РФ спробував утекти, однак український безпілотник наздогнав його та точним влучанням розірвав на шмаття.

Відео своєї роботи бійці показали у соцмережах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 8 окупантів від ударних дронів: бойова робота 82-ї ОДШБр. ВIДЕО

армія рф (19280) знищення (8636) ЗСУ (8071) дрони (6249) Сили безпілотних систем (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Із такою валізою можна втекти тільки на концерт до кабздона!
показати весь коментар
01.11.2025 11:33 Відповісти
+3
Прошу вибачення за кацапську: "Желаю чтобы все!"
показати весь коментар
01.11.2025 11:30 Відповісти
+2
його розірвало від щастя
показати весь коментар
01.11.2025 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прошу вибачення за кацапську: "Желаю чтобы все!"
показати весь коментар
01.11.2025 11:30 Відповісти
Прошу вибачення за кацапську: "Вот это сходил за хлебушком!".
показати весь коментар
01.11.2025 12:21 Відповісти
його розірвало від щастя
показати весь коментар
01.11.2025 11:30 Відповісти
Із такою валізою можна втекти тільки на концерт до кабздона!
показати весь коментар
01.11.2025 11:33 Відповісти
десь було при совку, як один прапор, на якомусь аеродромі, на сєвєрах, продав 2 каністри спирту з того яка в міг-и заливалась )) рутина, завжди продавав, ну тут який молодий салдатєг стояв в охороні й коли побачив, як двоє з 20л каністрами "пройшли" через колючку й порулили в тайгу, як і должно буть по уставу, підняв хай ))) і чуваків льогко впіймали!! просто того, шо вони тікали, а каністри не кинули!! ))) коли б кинули - то легко б ушлі, розбігшись )) ну нєт! спірт бросить? ))) десь таке ж і тут. а може він стіралку ніс? ))
показати весь коментар
01.11.2025 11:44 Відповісти
"своіх не бросаєм" - це "своє не кидаємо"?
показати весь коментар
01.11.2025 11:46 Відповісти
Втеча із Шоушенка
показати весь коментар
01.11.2025 11:48 Відповісти
Пішов ********** аж в Україні, на зустріч з ківою, захарченком, пригожиним… Такого лайна в Україні, з орків ******, уже майже 2.000.000 орків, з 2014 року!
Армія! Мова! Віра!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
01.11.2025 13:33 Відповісти
 
 