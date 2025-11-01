623 10
Дронщики 110-го батальона эффектно ликвидировали оккупанта: "Пытался убежать, но разорвало на куски". ВИДЕО
Операторы дронов 110-го батальона беспилотных систем ликвидировали оккупанта, пытавшегося скрыться от украинских Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военный РФ попытался убежать, однако украинский беспилотник догнал его и точным попаданием разорвал на куски.
Видео своей работы бойцы показали в соцсетях.
