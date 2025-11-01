РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7178 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
623 10

Дронщики 110-го батальона эффектно ликвидировали оккупанта: "Пытался убежать, но разорвало на куски". ВИДЕО

Операторы дронов 110-го батальона беспилотных систем ликвидировали оккупанта, пытавшегося скрыться от украинских Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военный РФ попытался убежать, однако украинский беспилотник догнал его и точным попаданием разорвал на куски.

Видео своей работы бойцы показали в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 8 оккупантов от ударных дронов: боевая работа 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21118) уничтожение (8312) ВСУ (7055) дроны (5288) Силы беспилотных систем (272)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прошу вибачення за кацапську: "Желаю чтобы все!"
показать весь комментарий
01.11.2025 11:30 Ответить
Прошу вибачення за кацапську: "Вот это сходил за хлебушком!".
показать весь комментарий
01.11.2025 12:21 Ответить
його розірвало від щастя
показать весь комментарий
01.11.2025 11:30 Ответить
Із такою валізою можна втекти тільки на концерт до кабздона!
показать весь комментарий
01.11.2025 11:33 Ответить
десь було при совку, як один прапор, на якомусь аеродромі, на сєвєрах, продав 2 каністри спирту з того яка в міг-и заливалась )) рутина, завжди продавав, ну тут який молодий салдатєг стояв в охороні й коли побачив, як двоє з 20л каністрами "пройшли" через колючку й порулили в тайгу, як і должно буть по уставу, підняв хай ))) і чуваків льогко впіймали!! просто того, шо вони тікали, а каністри не кинули!! ))) коли б кинули - то легко б ушлі, розбігшись )) ну нєт! спірт бросить? ))) десь таке ж і тут. а може він стіралку ніс? ))
показать весь комментарий
01.11.2025 11:44 Ответить
"своіх не бросаєм" - це "своє не кидаємо"?
показать весь комментарий
01.11.2025 11:46 Ответить
Втеча із Шоушенка
показать весь комментарий
01.11.2025 11:48 Ответить
 
 