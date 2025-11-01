РУС
Минус 8 оккупантов от ударных дронов: боевая работа 82-й ОДШБр. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины ликвидировали оккупантов.

На обнародованных кадрах Силы обороны поразили ударными дронами 8 захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Игра в прятки закончилась - дроны нашли всех оккупантов", - иронично комментируют бойцы под видео.

К слову, накануне бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины отбили вражеский штурм в Донецкой области.

