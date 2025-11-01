943 2
Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожают врага: 8 005 ликвидированных оккупантов за октябрь. ВИДЕО
Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном видео операторы дронов поразили:
-
39 оккупантов,
-
6 мотоциклов,
-
1 квадроцикл.
Также бойцы сообщили, что в течение октября уничтожено 8 005 оккупантов.
Ранее сообщалось, что дрон "Птахи Мадяра" превратил оккупанта в пепел.
Александр Чуднивец
Любо Неожиданнов
