Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожают врага: 8 005 ликвидированных оккупантов за октябрь. ВИДЕО

Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном видео операторы дронов поразили:

  • 39 оккупантов,

  • 6 мотоциклов,

  • 1 квадроцикл.

Также бойцы сообщили, что в течение октября уничтожено 8 005 оккупантов.

Ранее сообщалось, что дрон "Птахи Мадяра" превратил оккупанта в пепел.

"Птахам Мадяра" черговий респектище-знищуйте рашистів ще ще та ще...
01.11.2025 09:52 Ответить
мені подобаються такі мадяри!
01.11.2025 09:56 Ответить
 
 