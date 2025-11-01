586 2
Мінус 8 окупантів від ударних дронів: бойова робота 82-ї ОДШБр. ВIДЕО
Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України ліквідували окупантів.
На оприлюднених кадрах Сили оборони уразили ударними дронами 8 загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Гра в хованки закінчилася - дрони знайшли всіх окупантів", - іронічно коментують бійці під відео.
До слова, напередодні бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України відбили ворожий штурм на Донеччині.
