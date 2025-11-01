УКР
Мінус 8 окупантів від ударних дронів: бойова робота 82-ї ОДШБр. ВIДЕО

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України ліквідували окупантів.

На оприлюднених кадрах Сили оборони уразили ударними дронами 8 загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Гра в хованки закінчилася - дрони знайшли всіх окупантів", - іронічно коментують бійці під відео.

До слова, напередодні бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України відбили ворожий штурм на Донеччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" нищать ворога: 8 005 ліквідованих окупантів за жовтень. ВIДЕО

армія рф (19280) знищення (8636) дрони (6249) 82 окрема десантно-штурмова бригада (76)
Коментувати
Сортувати:
дякуємо Котики!
01.11.2025 10:43 Відповісти
Свято для орків, попали до пригожина-кабздона-ківи-захарченка!!
Свято наближається!!
01.11.2025 11:09 Відповісти
 
 