949 2
Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" нищать ворога: 8 005 ліквідованих окупантів за жовтень. ВIДЕО
Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відео оператори дронів уразили:
-
39 окупантів,
-
6 мотоциклів,
-
1 квадроцикл.
Також бійці повідомили, що протягом жовтня знищено 8 005 окупантів.
Раніше повідомлялося, що дрон "Птахів Мадяра" перетворив окупанта на попіл.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.11.2025 09:52 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Любо Неожиданнов
показати весь коментар01.11.2025 09:56 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль