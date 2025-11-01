УКР
949

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" нищать ворога: 8 005 ліквідованих окупантів за жовтень. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують нищити окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відео оператори дронів уразили:

  • 39 окупантів,

  • 6 мотоциклів,

  • 1 квадроцикл.

Також бійці повідомили, що протягом жовтня знищено 8 005 окупантів.

Раніше повідомлялося, що дрон "Птахів Мадяра" перетворив окупанта на попіл.

