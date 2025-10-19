УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
801 3

"Крила ОМЕГИ" вдарили дронами по 17 цілях: згоріли БМП, автівки та радіостації противника. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" продовжують знищувати логістику ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за минулу добу оператори дронів завдали ударів по 17 місцях скупчення особового складу противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Унаслідок бойової роботи було знищено чотири броньовані автомобілі, дев’ять одиниць мобільної техніки та дві радіолокаційні станції.

Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Підвали, бліндажі, штаб: дрони SIGNUM знищили п’ять укриттів окупантів. ВIДЕО

армія рф (19112) знищення (8517) Національна гвардія (1669) дрони (6084) Сили безпілотних систем (250)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эти сучьи РЭБы ломают весь кайф от видосов.
показати весь коментар
19.10.2025 13:36 Відповісти
На відео - гарна робота РЕБ противника. А де знищення?
показати весь коментар
19.10.2025 13:40 Відповісти
То Смерті крила...
показати весь коментар
19.10.2025 17:29 Відповісти
 
 