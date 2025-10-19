"Крила ОМЕГИ" вдарили дронами по 17 цілях: згоріли БМП, автівки та радіостації противника. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" продовжують знищувати логістику ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за минулу добу оператори дронів завдали ударів по 17 місцях скупчення особового складу противника.

Унаслідок бойової роботи було знищено чотири броньовані автомобілі, дев’ять одиниць мобільної техніки та дві радіолокаційні станції.

Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

