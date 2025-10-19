"Крила ОМЕГИ" ударили дронами по 17 целям: сгорели БМП, автомобили и радиостанции противника. ВIДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крила ОМЕГИ" продолжают уничтожать логистику врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за прошедшие сутки операторы дронов нанесли удары по 17 местам скопления личного состава противника.

В результате боевой работы были уничтожены четыре бронированных автомобиля, девять единиц мобильной техники и две радиолокационные станции.

Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

