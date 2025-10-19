РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
298 2

"Крила ОМЕГИ" ударили дронами по 17 целям: сгорели БМП, автомобили и радиостанции противника. ВIДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крила ОМЕГИ" продолжают уничтожать логистику врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за прошедшие сутки операторы дронов нанесли удары по 17 местам скопления личного состава противника.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В результате боевой работы были уничтожены четыре бронированных автомобиля, девять единиц мобильной техники и две радиолокационные станции.

Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

Смотрите также: Подвалы, блиндажи, штаб: дроны SIGNUM уничтожили пять укрытий оккупантов. ВIДЕО

Автор: 

армия РФ (20951) уничтожение (8193) Национальная гвардия (2255) дроны (5137) Силы беспилотных систем (244)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эти сучьи РЭБы ломают весь кайф от видосов.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:36 Ответить
На відео - гарна робота РЕБ противника. А де знищення?
показать весь комментарий
19.10.2025 13:40 Ответить
 
 