Окупант прикинувся мертвим, але це не допомогло: оператори SIGNUM ліквідували ворога. ВIДЕО

Оператори 53-ї механізованої бригади "SIGNUM" знищили трьох окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із військових РФ ховався за деревом і намагався втекти, але український БпЛА його наздогнав та ліквідував.

Ще один загарбник прикинувся мертвим під деревом, проте теж був знищений.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що дрони SIGNUM знищили вороже укриття та 4 загарбників: "Провітрили бліндаж від окупантів".

армія рф (19280) знищення (8636) Донецька область (9981) дрони (6249) Сили безпілотних систем (278) Краматорський район (816) Лиман (123)
Став мертвішим мертвого
01.11.2025 14:40 Відповісти
Тварина... Опоссум мабуть...
01.11.2025 15:49 Відповісти
На зустріч з ківою та пригожиним, попав **********!!!
01.11.2025 16:09 Відповісти
Останьому закортіло заселфітися поближче до камери,, звісно дронарі пішли йому назустріч.
01.11.2025 16:16 Відповісти
Дяка операторм дронів і авжеж звукооператору)))
