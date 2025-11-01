1 868 5
Окупант прикинувся мертвим, але це не допомогло: оператори SIGNUM ліквідували ворога. ВIДЕО
Оператори 53-ї механізованої бригади "SIGNUM" знищили трьох окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із військових РФ ховався за деревом і намагався втекти, але український БпЛА його наздогнав та ліквідував.
Ще один загарбник прикинувся мертвим під деревом, проте теж був знищений.
Відео своєї роботи бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що дрони SIGNUM знищили вороже укриття та 4 загарбників: "Провітрили бліндаж від окупантів".
