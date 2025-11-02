Адский октябрь для оккупантов: 93-я бригада уничтожила 39 единиц техники и десятки военных РФ. ВИДЕО

В сети бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" опубликовали видео своей боевой работы за октябрь на Юго-Западном Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах операторы дронов разбивают технику врага в щепки и ликвидируют оккупантов в Донецкой области, где регулярно происходят штурмовые попытки с привлечением значительного количества тяжелой техники.

Силы обороны уничтожили:

37 оккупантов,

10 беспилотников,

9 бронемашин,

7 мотоциклов,

5 автомобилей,

3 боекомплекта,

4 танка,

2 орудия,

2 укрытия,

2 квадроцикла

