Адский октябрь для оккупантов: 93-я бригада уничтожила 39 единиц техники и десятки военных РФ. ВИДЕО
В сети бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" опубликовали видео своей боевой работы за октябрь на Юго-Западном Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах операторы дронов разбивают технику врага в щепки и ликвидируют оккупантов в Донецкой области, где регулярно происходят штурмовые попытки с привлечением значительного количества тяжелой техники.
Силы обороны уничтожили:
-
37 оккупантов,
-
10 беспилотников,
-
9 бронемашин,
-
7 мотоциклов,
-
5 автомобилей,
-
3 боекомплекта,
-
4 танка,
-
2 орудия,
-
2 укрытия,
-
2 квадроцикла
Ранее также сообщалось, что бойцы 414-й бригады "Птицы Мадяра" уничтожают врага: 8 005 ликвидированных оккупантов за октябрь.
Oleksandr Valovyi
