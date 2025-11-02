РУС
Адский октябрь для оккупантов: 93-я бригада уничтожила 39 единиц техники и десятки военных РФ. ВИДЕО

В сети бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" опубликовали видео своей боевой работы за октябрь на Юго-Западном Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах операторы дронов разбивают технику врага в щепки и ликвидируют оккупантов в Донецкой области, где регулярно происходят штурмовые попытки с привлечением значительного количества тяжелой техники.

Силы обороны уничтожили:

  • 37 оккупантов,

  • 10 беспилотников,

  • 9 бронемашин,

  • 7 мотоциклов,

  • 5 автомобилей,

  • 3 боекомплекта,

  • 4 танка,

  • 2 орудия,

  • 2 укрытия,

  • 2 квадроцикла

Ранее также сообщалось, что бойцы 414-й бригады "Птицы Мадяра" уничтожают врага: 8 005 ликвидированных оккупантов за октябрь.

армия РФ (21128) танк (2329) уничтожение (8322) Донецкая область (11160) 93 отдельная механизированная бригада (313) дроны (5299) БМП (413) ББМ (36) Краматорский район (809) Константиновка (1959)
