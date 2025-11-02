УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
334 1

"Полювання від Сталевих Левів": за місяць знищено 869 окупантів та 958 дронів. ВIДЕО

Бійці 63-ї бригади "Сталеві Леви" відзвітували, що протягом жовтня знищили 869 окупантів та 958 ворожих дронів на Лиманському напрямку.

Також військові-зенітники ліквідували понад сотню БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони взяли в полон 16 російських військових та розгромили 29 одиниць техніки.

На відео - фрагмент бою з окупантами на одному з напрямків, у результаті чого знищено:

  • 4 окупанти,

  • 2 бронемашини,

  • 2 дрони,

  • 1 танк,

  • 1 гармату,

  • 1 квадроцикл.

Також повідомлялося, що бійці 63-ї ОМБр полонили окупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант нишпорить серед тіл побратимів: кадри знищених загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

армія рф (19289) танк (2143) знищення (8646) Донецька область (9993) дрони (6259) БМП (423) ББМ (35) 63 ОМБр (135) Краматорський район (820) Лиман (124)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СТАЛЕВИ)))) Дякака Вам, Красені!!!!!
показати весь коментар
02.11.2025 12:20 Відповісти
 
 