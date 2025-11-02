334 1
"Полювання від Сталевих Левів": за місяць знищено 869 окупантів та 958 дронів. ВIДЕО
Бійці 63-ї бригади "Сталеві Леви" відзвітували, що протягом жовтня знищили 869 окупантів та 958 ворожих дронів на Лиманському напрямку.
Також військові-зенітники ліквідували понад сотню БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони взяли в полон 16 російських військових та розгромили 29 одиниць техніки.
На відео - фрагмент бою з окупантами на одному з напрямків, у результаті чого знищено:
-
4 окупанти,
-
2 бронемашини,
-
2 дрони,
-
1 танк,
-
1 гармату,
-
1 квадроцикл.
Також повідомлялося, що бійці 63-ї ОМБр полонили окупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар02.11.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль