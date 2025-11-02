"Полювання від Сталевих Левів": за місяць знищено 869 окупантів та 958 дронів. ВIДЕО

Бійці 63-ї бригади "Сталеві Леви" відзвітували, що протягом жовтня знищили 869 окупантів та 958 ворожих дронів на Лиманському напрямку.

Також військові-зенітники ліквідували понад сотню БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони взяли в полон 16 російських військових та розгромили 29 одиниць техніки.

На відео - фрагмент бою з окупантами на одному з напрямків, у результаті чого знищено:

4 окупанти,

2 бронемашини,

2 дрони,

1 танк,

1 гармату,

1 квадроцикл.

Також повідомлялося, що бійці 63-ї ОМБр полонили окупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней".

