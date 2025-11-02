УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
294 0

Бойова робота 155-ї бригади: 11 ворожих укриттів, особовий склад та техніка окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади нищать техніку та окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці завдали ударів по 11 місцях дислокації загарбників, а дронами ліквідували щонайменше десяток військових РФ та знищили 2 ворожі автівки.

Бойову роботу бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Полювання від Сталевих Левів": за місяць знищено 869 окупантів та 958 дронів. ВIДЕО

армія рф (19289) знищення (8646) Донецька область (9993) дрони (6259) Покровський район (1189) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 