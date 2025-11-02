294 0
Бойова робота 155-ї бригади: 11 ворожих укриттів, особовий склад та техніка окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади нищать техніку та окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці завдали ударів по 11 місцях дислокації загарбників, а дронами ліквідували щонайменше десяток військових РФ та знищили 2 ворожі автівки.
Бойову роботу бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
