Амуниция разлетелась вдребезги, а оккупант сгорел: работа дронщиков "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнародовали кадры уничтожения оккупанта ударным БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военный РФ даже не заметил подлет украинского беспилотника, который сразу попал ему в спину.

Удар был настолько сильным, что амуниция на захватчике разлетелась, а он сгорел в пепел.

Предварительно сообщалось, что дроны 414-й бригады СБС уничтожили российских штурмовиков.

Смотрите также: Дроны пограничников уничтожают логистику врага: уничтожены 3 автомобиля и позиции запуска БПЛА. ВИДЕО

армия РФ (21128) уничтожение (8322) дроны (5299) 414 Птахи Мадяра (89)
Видається,що мали би робити те,що касапи через"рубікон".
02.11.2025 14:26 Ответить
Здається що половина дронів у Мадяра для зйомок як кацапи горять.
02.11.2025 14:27 Ответить
Ніби, снайпери в дефіциті
02.11.2025 14:29 Ответить
Порушення правил безпеки орків з легкозаймистими матеріалами!!
Дітям в Україні та Західних Партнерів, це як приклад!! За ********* байдуже!! Воно нелюдь!!
02.11.2025 15:02 Ответить
 
 