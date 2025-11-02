612 4
Амуниция разлетелась вдребезги, а оккупант сгорел: работа дронщиков "Птахів Мадяра". ВИДЕО
Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнародовали кадры уничтожения оккупанта ударным БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военный РФ даже не заметил подлет украинского беспилотника, который сразу попал ему в спину.
Удар был настолько сильным, что амуниция на захватчике разлетелась, а он сгорел в пепел.
Предварительно сообщалось, что дроны 414-й бригады СБС уничтожили российских штурмовиков.
Дітям в Україні та Західних Партнерів, це як приклад!! За ********* байдуже!! Воно нелюдь!!