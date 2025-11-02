Амуниция разлетелась вдребезги, а оккупант сгорел: работа дронщиков "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнародовали кадры уничтожения оккупанта ударным БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военный РФ даже не заметил подлет украинского беспилотника, который сразу попал ему в спину.

Удар был настолько сильным, что амуниция на захватчике разлетелась, а он сгорел в пепел.

Предварительно сообщалось, что дроны 414-й бригады СБС уничтожили российских штурмовиков.

