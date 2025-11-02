РУС
Боевые действия на Покровском направлении
1 554 4

Кастрюля как РЭБ: оккупант в Донецкой области пытался скрыться от украинских операторов дронов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады снимают оккупанта, сидящего в развалившемся здании с кастрюлей на голове.

Кадры были сняты на Покровском направлении, что в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российский солдат использует "Кастрюлю" - самую современную разработку в области РЭБ, чтобы спрятаться от оператора украинского дрона", - иронично комментируют бойцы под видео.

Та то "шапка-непомітка"
02.11.2025 15:25 Ответить
та неее..то он в домике!
02.11.2025 15:31 Ответить
А порожня каструля замість голови йому личить!
02.11.2025 15:54 Ответить
А як вони ржали з "кастрюлєголових" на майдані...
02.11.2025 16:11 Ответить
 
 