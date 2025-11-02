Кастрюля как РЭБ: оккупант в Донецкой области пытался скрыться от украинских операторов дронов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады снимают оккупанта, сидящего в развалившемся здании с кастрюлей на голове.
Кадры были сняты на Покровском направлении, что в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.
"Российский солдат использует "Кастрюлю" - самую современную разработку в области РЭБ, чтобы спрятаться от оператора украинского дрона", - иронично комментируют бойцы под видео.
