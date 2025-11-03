РУС
Усиление давления на Добропольском выступе заставляет РФ распылять силы в районе Покровска, - Сырский

Сырский рассказал о боях на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении Сил обороны в районе Добропольского выступления.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Так, в настоящее время он продолжает работу в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ в Донецкой области.

"Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях. Ключевые вопросы: обеспечение безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки. Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами", - рассказал Сырский.

Покровское направление

По словам главнокомандующего, сейчас усиливают давление на Добропольском выступе.

"Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможной концентрацию основных усилий в районе Покровска.

За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² - зачищено от ДРГ противника", - добавил Сырский.

Сейчас работа по уничтожению оккупантов продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается зачистка севера Покровска от оккупантов, - 7-й корпус ДШВ

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте: Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокировки городов нет, - Сырский

Донецкая область (11171) боевые действия (5079) Александр Сырский (754) Покровск (878) Покровский район (1181)
Суперстратех по здаче територий.
03.11.2025 17:10 Ответить
звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника Джерело: https://censor.net/ua/n3583069
03.11.2025 17:15 Ответить
Сейчас бы ход конём, наступление на Курск может спасти! Резервы уже поднакопились и их не в коем случае нельзя тратить на оборону! Только наступление на росию спасёт российские войска на Донбассе!
03.11.2025 17:11 Ответить
як чювак який зараз сидить на цьому напрямку можу сказати, що у росіян там все дуже добре
03.11.2025 17:14 Ответить
Нагуя доводити до напівоточення а потім кидати бійців у пекло - на виручку
03.11.2025 17:15 Ответить
Виводь війська з Мирнограду, скотина кацапська.
Чи спеціально в полон здаєте?
03.11.2025 17:16 Ответить
 
 