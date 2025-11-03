Збільшення тиску на Добропільському виступі змушує РФ розпорошувати сили в районі Покровська, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про просування Сил оборони в районі Добропільського виступу.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Так, наразі він продовжує роботу в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на Донеччині.
"Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами", - розповів Сирський.
Покровський напрямок
За словами головнокомандувача, наразі збільшують тиск на Добропільському виступі.
"Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.
Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника", - додав Сирський.
Наразі робота зі знищення окупантів триває.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.
