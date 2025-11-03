УКР
Збільшення тиску на Добропільському виступі змушує РФ розпорошувати сили в районі Покровська, - Сирський

Сирський розповів про бої на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про просування Сил оборони в районі Добропільського виступу.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, наразі він продовжує роботу в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на Донеччині.

"Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами", - розповів Сирський.

Покровський напрямок

За словами головнокомандувача, наразі збільшують тиск на Добропільському виступі.

"Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника", - додав Сирський.

Наразі робота зі знищення окупантів триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває зачистка півночі Покровська від окупантів, - 7-й корпус ДШВ

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

Читайте: Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Оточення чи блокування міст немає, - Сирський

Автор: 

Донецька область (10015) бойові дії (4838) Сирський Олександр (780) Покровськ (917) Покровський район (1198)
Топ коментарі
+5
Суперстратех по здаче територий.
показати весь коментар
03.11.2025 17:10 Відповісти
+4
Нагуя доводити до напівоточення а потім кидати бійців у пекло - на виручку
показати весь коментар
03.11.2025 17:15 Відповісти
+2
Сейчас бы ход конём, наступление на Курск может спасти! Резервы уже поднакопились и их не в коем случае нельзя тратить на оборону! Только наступление на росию спасёт российские войска на Донбассе!
показати весь коментар
03.11.2025 17:11 Відповісти
звільнено 188 км², 248,7 км² - зачищено від ДРГ противника Джерело: https://censor.net/ua/n3583069
показати весь коментар
03.11.2025 17:15 Відповісти
кацап,йдеш в гузно. знайшов дурніших себе? тупо працюєш,дешевка....
показати весь коментар
03.11.2025 17:51 Відповісти
як чювак який зараз сидить на цьому напрямку можу сказати, що у росіян там все дуже добре
показати весь коментар
03.11.2025 17:14 Відповісти
Виводь війська з Мирнограду, скотина кацапська.
Чи спеціально в полон здаєте?
показати весь коментар
03.11.2025 17:16 Відповісти
у вас тепер така методичка,кацап?
показати весь коментар
03.11.2025 17:49 Відповісти
 
 