Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске, что затормозило их наступление, - Группировка объединенных сил

Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске Харьковской области. В результате вражеское наступление там затормозилось.

Об этом в телеефире сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на Купянском направлении?

По словам Трегубова, ситуация на Купянском направлении остается непростой, однако украинские защитники сдерживают оккупантов и не дают им попасть в центр города.

"Более того, там есть повод для осторожного оптимизма в том, что даже в северных районах, где они пытались сконцентрировать свои силы, им сейчас немного непереливки. По ним было нанесено несколько точных и тяжелых ударов, в результате чего наступление там сейчас затормозилось", - сказал он.

Какова тактика россиян?

Трегубов рассказал, что сейчас оккупанты пытаются больше обходить город, чем, как раньше, непосредственно прорываться из северных районов в центр.

